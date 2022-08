Les Rangers renversent le PSV et s'envolent en C1

PSV Eindhoven (4-3-3) : Benítez - Teze, Ramalho (Mwene, 62e), Obispo, Max (Van Ginkel, 85e) - Sangaré, Veerman, Gutiérrez (Til, 62e) - Saibari (Carlos Vinícius, 76e), De Jong (Simons, 46e), Gakpo. Entraîneur : Ruud van Nistelrooy.



Glasgow Rangers (4-3-3) : McLaughlin - Tavernier, Goldson, Sands, Barišić - Lundstram, Kamara (Arfield, 73e), Lawrence (Wright, 73e) - Tillman, Čolak (Sakala, 90e+2), Kent. Entraîneur : Gerard Gallant.

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Coca-Čolak.Dos à dos après la première manche, ce sont finalement les Rangers qui ont pris le meilleur sur le PSV ce mercredi grâce à une nouvelle boulette de Walter Benítez et qui se qualifient pour la C1. Le premier acte est en fait une affaire de quarts d’heure. Toutes les quinze minutes, la domination change de maillot. L’entame est donc à l’avantage des locaux qui ne se signalent pas vraiment. C’est ensuite Glasgow qui se met à pousser, et bien. Lundstram se crée la première occasion, mais sa mine décochée depuis les abords de la surface finit assez loin du cadre (26). La cloche de la demi-heure retentit et le PSV se remet au four et au moulin. Teze adresse un superbe centre depuis la droite vers De Jong. Il arrive pleine balle pour propulser le ballon dès les filets, mais sa reprise est plein axe (43). Dans la foulée Gakpo a aussi l’occasion s’ouvrir la marque, mais frappe passe bien au-dessus.Au retour des vestiaires, la rencontre est moins séquencée et plus débridée. Tom Lawrence déclenchent les hostilités avec un superbe numéro, mais sa frappe échoue sur la barre de Benítez (56). Justement, quelques minutes plus tard et comme au match aller, le portier franco-argentin permet aux Rangers de marquer. L’ex-gardien de Nice donne un ballon difficile à Ramalho près de sa surface et offre à Čolak l'opportunité de rafraîchir l’atmosphère du Philips Stadion. Le PSV essaie de se faire la cerise par l’intermédiaire de Max qui gâche un super centre de Simons (71). Puis c’est encore Gakpo qui se montre dangereux, mais il bute sur McLaughlin (74). Les secondes s’écoulent et les ongles du public d’Eindhoven se font de plus en plus courts, mais les hommes de Van Nistelrooy ne parviennent pas à faire sauter le verrou écossais. Obispo a bien une occasion d'égaliser, mais il aurait définitivement dû rester dans la chanson si c'était pour envoyer une telle frappe (90+1).