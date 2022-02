Les Rangers étrillent Dortmund, le Bétis et le Sheriff Tiraspol en pôle position

Les Glasgow Rangers ont profité d'une défense de Dortmund en très grande difficulté pour en coller quatre à des Allemands déjà au bord du gouffre. Dans un match spectaculaire, le Bétis Séville est allé chercher une précieuse victoire sur la pelouse du Zénith, pendant que le Sheriff Tiraspol continue d'étonner son monde.

La grosse surprise de ce début de soirée. Face à une défense de Dortmund totalement dépassée, les Glasgow Rangers s'en sont donné à cœur joie pour faire exploser la formation allemande. Les festivités débutent très vite, mais Kobel s'interpose devant Barisic, tout comme McGregor devant Zagadou, pourtant en position idéale. L'entame d'un long calvaire pour le défenseur tricolore, qui concède ensuite un penalty pour une faute de main, offrant l'occasion aux capitaine Tavernier d'inscrire son premier but de la compétition cette saison. Un but puis deux, Morelos surgissant sur corner pour punir des défenseurs apathiques avant la pause.Une réaction au retour des vestiaires ? Pas vraiment. Kent réalise un petit numéro pour servir Lundstram, qui fait mouche depuis l'entrée de la surface. Cinq minutes totalement folles, marquées par l'orgueil des Borussen, qui recollent un peu par Bellingham en force, avant de sombrer à nouveau devant Alfredo Morelos. Le joli but de Guerreiro en fin de match ne change pas grand chose : la mission s'annonce particulièrement rude pour la bande de Marco Rose dans une semaine, à Ibrox.Une première période totalement folle, une deuxième à observer le Zénith pousser en vain. Dans une rencontre très ouverte de bout en bout, ce sont les Espagnols qui prennent rapidement un bel avantage. Sur un coup-franc de Joaquín – désormais joueur le plus âgé à offrir une passe décisif en C3 à plus de 40 ans – Rodriguez place une tête gagnante, avant que Willian José ne fasse le break d'un tir précis. Seulement voilà, les Russes font refaire leur retard en trois minutes. Sur un coup de casque de l'omniprésent Artem Dzyuba d'abord, puis grâce à Malcom, qui trouve l'angle pour marquer sur un bon ballon de Wendell. L'attaquant russe est même proche du doublé, mais sa nouvelle tête passe au-dessus. Touchés, les visiteurs profitent d'un ballon perdu pour faire mal, Ruibal mettent Guardado sur orbite. Après la pause, les protégés de Sergueï Semak essaient de forcer le scénario pour revenir, mais Dzyuba croise trop sa frappe, quand Kouzyaïev fracasse la transversale, seul sur le côté droit de la surface.Enfin pendant ce temps-là du côté de la Moldavie, le Sheriff Tiraspol, sensation de la phase de poules de Ligue des champions, a continué d'écrire son histoire. Après plus de deux mois sans match officiel, les locaux ont pris l'avantage dans leur duel avec le Sporting Braga. Les Portugais tiennent pourtant le ballon et ont l'initiative pendant la première demi-heure. Il faut même un retour miraculeux sur la ligne pour priver Horta de l’ouverture du score. Une rencontre qui bascule sur une situation confuse. Alors qu'on le pensait sollicité par la VAR pour un potentiel hors-jeu, M. Makkelie revient avec un penalty pour une main de Castro. Sébastien Thill n'en demandait pas tant pour inscrire un nouveau but européen cette saison depuis les onze mètres. Après le repos, Braga essaie de reprendre le contrôle du jeu, mais reste bien trop inoffensif. Adama Traoré, d'abord contré sur une frappe de l'entrée de la surface. Mais l'attaquant malien profite finalement d'une énorme erreur de Rodrigues dans les dernières minutes pour filer seul au but et gonfler un peu le matelas de son équipe avant la manche retour.