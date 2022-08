Les Rangers et le PSV gardent le suspense intact pour le retour

Rangers (4-3-3) : McLaughlin - Tavernier, Goldson, Sands, Barisic - Lundstram, S. Davis (G. Kamara, 71e), Lawrence - Tillman (Wright, 71e), Čolak, Kent. Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



W. Benítez - Teze, Ramalho, Obispo (Branthwaite, 79e), Max - I. Sangaré, Veerman, É. Gutiérrez - Saibari, L. de Jong, Gakpo. Entraîneur : Ruud van Nistelrooy.

Du grain à moudre pour feu Alfred Hitchcock.Sous le crachin d'Ibrox, les Rangers et le PSV ont partagé les salves, et ne sont pas plus avancés dans la course à la Ligue des champions. L'entame est rythmée, les locaux jouent très haut, mais la partie ne se décante qu'en fin de première période, sur un cafouillage dans la surface des. Tout heureux de réceptionner le cuir, Ibrahim Sangaré trompe Jon McLaughlin (). Pas le temps de dire « ouf » qu'Antonio Čolak reprend de manière peu académique - mais efficace - un centre portant le sceau de James Tavernier ().Walter Benítez s'emploie devant le Croate après la pause (52), avant qu'Ismael Saibari ne manque de jugeote dans l'autre surface, devant McLaughlin (62). Assez discret, le PSV domine pourtant le deuxième acte, fait déjouer les Rangers... jusqu'à cette bourde ubuesque de Benítez, qui signe une faute de main sur un coup franc lointain, sans danger et plein axe de Tom Lawrence (). Le PSV ne baisse pas les bras, et Armando Obispo s'aide de la transversale pour faire fructifier un corner de Cody Gakpo (), juste avant de céder sa place. Philipp Max aurait même pu faire chavirer les fans dess'il était doté d'un pied droit (82), tant la passe d'Érick Gutiérrez transpirait l'orfèvre...Petite pensée pour Monaco.