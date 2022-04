Les Rangers écartent Braga et filent en demies

Allan McGregor - Barišić (Balogun, 90e+1), Bassey, Goldson, Tavernier - Jack (Kamara, 80e), Lundstram - Kent, Ramsey (Wright, 80e), Aribo (Sakala, 106e) - Roofe (Arfield, 106e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



: Matheus - Fabiano, Tormena, Oliveira, Carmo - André Horta (Moura, 46e), Musrati (Lucas Mineiro, 100e), Castro (Gorby, 106e) - Gomes (Medeiros, 61e), Ricardo Horta, Ruiz (Vitinha, 61ee). Entraîneur : Carlos Carvalhal.

Aribo c'est beau la vie, pour les grands et les petits.Distribution de bonbons. Menés par un Aribo des grands soirs, les Rangers ont pris la route des demi-finales de la Ligue Europa en écartant les valeureux soldats de Braga (3-1, après prolongation). Dominés de la tête et des épaules, les Portugais ont vu les coéquipiers d'Aaron Ramsey refaire leur retard du match aller après seulement deux minutes. Battus une première, puis une deuxième fois, les hommes de Carlos Carvalhal ont brièvement ressorti la tête de l'eau en fin de partie avant d’être vite emportés par la vague bleue.Une poignée de secondes après le coup d’envoi, Joe Aribo a surpris toute la défense en servant James Tavernier d'un geste magnifique. Le capitaine des Rangers n'avait plus qu'à conclure cette sublime inspiration du Canadien, en marquant le premier but de la rencontre. Quelques minutes plus tard, Aribo s'est encore illustré. D'un extérieur du pied à la Modrić, le milieu de terrain a servi Kemar Roofe qui double la mise. Un but finalement annulé après l'utilisation de la vidéo (5). Jamais deux sans trois, l’homme du match parvient encore à retrouver l'ancien pensionnaire de Leeds qui voit sa tête heurter la barre transversale (33). Il a finalement fallu attendre un penalty de Tavernier pour voir les Rangers faire le break, juste avant le retour aux vestiaires.Réduits à dix à la suite de l'exclusion de Tormena (42), les Guerriers de la mine n’auraient jamais dû revenir. Mais voilà que cette belle histoire écossaise était tout proche de se transformer en cauchemar. Sur leur seule et unique occasion, les soldats portugais ont réduit l’écart sur cornergrâce à une superbe tête de David Carmo. Efficace pour emmener les Rangers en prolongation, mais bien trop juste pour espérer quoi que ce soit à un tel niveau. Injouable ce jeudi soir, Aribo a surgi pour offrir à Roofe le quatrième but de la partieet mettre un terme aux rêves du Sporting Braga. Pire encore, les Portugais finiront à neuf après l’exclusion logique de Iuri Medeiros pour un vilain geste d’humeur sur l’arbitre (105).Après Dortmund et l'Étoile rouge de Belgrade, les Rangers s'offrent Braga au terme d’une rencontre palpitante, et rejoignent donc Leipzig dans le dernier carré.