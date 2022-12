Les propositions loufoques d’Alexi Lalas pour moderniser le football

How would improve ? Examples:- Make goals bigger- 2-pts for goals outside penalty area- 35yd shootout instead of PKs- Kick-in option on throw-in- Hockey « penalty box » for player punishment - Offside only applies last 35-yds- Handball simply any ball contact with hand/arm — Alexi Lalas (@AlexiLalas) December 28, 2022

Et dire que c’est un ancien joueur professionnel qui souhaite ça.L’ex-international américain, Alexi Lalas, a partagé des idées assez folles, qui selon lui amélioreraient le football. Sur les réseaux sociaux, l’homme aux 96 sélections avec la, connu durant les années 90 pour ses longs cheveux et sa grande barbe rousse, suggère ainsi la mise en place de nouvelles règles. Il propose notamment : d’agrandir la taille des buts, qu’un but d’en dehors de la surface de réparation compte double, qu’il y ait des(un joueur part de 32 mètres en un-contre-un face au gardien et doit marquer dans un temps donné) au lieu de tirs au but, que les touches puissent être jouées au pied, qu’il y ait un banc de pénalité (comme au hockey) pour punir un joueur ayant commis une faute et que les hors-jeux ne s’appliquent seulement que sur ces mêmes 32 derniers mètres (équivalent de 35 yards).Pas sûr que ses propositions soient prises au sérieux à la FIFA, même si avec la fédération internationale présidée par Gianni Infantino, on n’est jamais à l’abri