Les propositions de Pablo Longoria pour rendre la Ligue 1 plus attractive

Mercredi se tenait à l'Assemblée nationale une audition dans le cadre de la mission d'information sur les droits TV dans le sport. Et Pablo Longoria a eu le droit à son petit carton d'invitation. Le président de l'OM a donc exposé sa vision des choses pour rendre la Ligue 1 meilleure et plus stable économiquement.Il s'est attaqué aux droits TV, un véritable problème en France, car il les trouve mal exploités et répartis sur trop d'opérateurs., a analysé l'ancien recruteur de Valence.Longoria voudrait d'ailleurs que les détenteurs des droits TV personnalisent mieux leurs offres. Il prend l'exemple de son pays natal, l'Espagne, où un pack spécial pour des matchs de clubs va être proposé lors de la prochaine négociation., propose-t-il.En opposition avec certains de ses homologues, le natif d'Oviedo est contre la mise en place d'unEnfin, le boss de l'OM s'est prononcé en faveur d'une Ligue 1 à 18 clubs afin de réduire le nombre de matchs joués chaque saison. Une mesure qui, selon lui, permettrait de faire souffler les organismes des joueurs et donc d'espérer une meilleure qualité de jeu sur le terrain.Longoria n'a naturellement pas souligné le fait que quand on coupe un gâteau en 18 parts, celles-ci sont plus grosses que s'il y en a 20.