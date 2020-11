Les Pays-Bas viennent à bout de la Pologne

1

Pologne (4-2-3-1) : Fabiański - Kędziora, Glik, Bednarek, Reca - Klich, Krychowiak - Płacheta, Zieliński, Jóźwiak - Lewandowski. Entraîneur : Brzęczek.



Pays-Bas (4-3-3) : Krul - Hateboer, De Vrij, Blind, Van Aanholt - Klaassen, De Jong, Wijnaldum - Stengs, Depay, Malen. Entraîneur : De Boer.

On appelle ça le cynisme néerlandais.Longtemps menés au score sur la pelouse de la Pologne, les Néerlandais, dominateurs dans le jeu, ont attendu le dernier quart d'heure pour marquer deux buts, et ainsi reprendre la symbolique deuxième place de la poule. Les potes de Robert Lewandowski ont à peine eu le temps de comprendre ce qui venait de leur arriver.Tout avait pourtant bien commencé, pour eux : ils ont refroidi les Pays-Bas d'entrée par un but de Jóźwiak auteur d'un petit exploit personnel. Et malgré plusieurs occasions franches couplées à une certaine domination, la Hollande a cru ne jamais égaliser. Si Płacheta a trouvé le poteau de Krul, les opportunités ont pourtant été en faveur des visiteurs.Wijnaldum, Klaassen ou Stengs ont en effet tour à tour tenté leur chance en première période. Sans succès... jusqu'à un penalty concédé par Bednarek au contact de Depay et transformé par le Lyonnais, à un quart d'heure du terme. Juste après, Piątek a offert le succès à la bande du Rhodanien en marquant contre son camp sur une tête de Wijnaldum. Plutôt mérité, tant lesont paru supérieurs (possession de balle en leur faveur, beaucoup plus de frappes et de situations dangereuses ainsi que de passes réussies ou de corners).Virtuellement deuxième du groupe pendant pratiquement toute la rencontre, la Pologne laisse finalement cette deuxième place à ses adversaires du soir. Qui conservent par la même occasion leur invincibilité face à ce même ennemi (aucune défaite depuis mai 1979).C'est bien beau tout ça, mais en attendant, c'est l'Italie qui ira au