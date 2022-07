Les Pays-Bas se débarrassent de la Suisse et rejoignent la France

Suisse (4-2-3-1) : Thalmann - Maritz, Calligaris, Bühler (Kiwic 58e), Aigbogun (Stierli 58e) - Wälti (Mauron, 83e), Maendly (Folmli 58e) - Crnogorčević, Sow (Xhemaili, 72e), Reuteler - Bachmann. Sélectionneur : Nils Nielsen.



Pays-Bas (4-3-3) : Van Domselaar - Wilms, Van der Gragt, Nouwen (Casparij 64e), Janssen - Groenen, Roord (Pelova, 64e), Spitse - Van de Donk (Egurolla, 90e+6), Beerensteyn (Leuchter, 74e), Martens (Brugts, 74e). Sélectionneur : Mark Parsons.



Les Pays-Bas passent à l’orange.Tenants du titre, les Pays-Bas auraient pu quitter l’Euro dès le premier tour en cas de défaite. Toujours privées de Van Veendendaal (blessée à l’épaule) et de Miedema (positive au coronavirus), les Hollandaises ont mis du temps à se réveiller face à la Suisse. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui ont ouvert le score. Mais cette fois-ci, Crnogorčević, meilleure buteuse de la, s’est trompée de but : sur un corner hollandais au second poteau, Van der Gragt a remis dans la boîte, et l’instinct de la buteuse a été trop fort pour l’attaquante de Barcelone qui a envoyé une tête plongeante dans ses cages. Les Suissesses n’ont mis que quatre minutes pour revenir après un une-deux entre Reuteler et Bachmann, la première concluant de prèsLes Suissesses ont pressé les Orange, et elles ont eu les occasions pour créer l’exploit de sortir les vice-championnes du monde. Mais Sow a buté sur Van Domselaar, avant d’envoyer sa frappe sur le poteau. Les filles de Nielsen auront laissé passer leur chance, les Hollandaises ayant finalement clos le suspense en fin de match sous l’impulsion des remplaçantes Leuchter et Pelova. Sur un centre en première intention de Wilms coté droit, Leuchter a en effet devancé de la tête une sortie hasardeuse de Thalmann. Sur un coup franc lointain dévié par Crnogorčević, Pelova a de son côté devancé la gardienne de la Suisse. Après cinq minutes ennuyeuses de VAR pour savoir qui avait dévié le ballon sur le but précédent, Leuchter a alourdi la marque sur une glissade de Pelova qui s’est transformée en centre décisif. Suffisant pour sécuriser la seconde place de la poule C, mais il manque un but pour devancer la Suède.Face à La France, il ne faudra pas attendre les dix dernières minutes pour démarrer le match.