Les Pays-Bas s'offrent le Canada et la première place

Sélectionneuse : Sarina Wiegman.



Labbé - Lawrence, Buchanan, Zadorksy, Chapman (69e, Rivière) - Scott (78e, Quinn), Schmidt, Fleming - Huitema, Beckie, Sinclair (68e, Leon). Sélectionneur : Kenneth Heiner-Möller.< xxx.

DDG

Sans enjeu, ce choc au sommet du groupe E entre deux équipes déjà qualifiées ? Ce serait oublier que les Pays-Bas ne dorment jamais.Le clash entre deux gros calibres aux styles opposés - la rigueur défensive du Canada (5nation mondiale) contre la fougue offensive des Pays-Bas (8) - a tenu toutes ses promesses à Reims ce jeudi. Et ce sont lesqui en sont sorties vainqueur (2-1), s'offrant du même coup la première place du groupe.Après une première demi-heure marquée par un penalty pour le Canada refusé au dernier moment par la VAR et la possession stérile des Néerlandaises, ce sont lesqui auraient pu virer devant grâce à leur diamant brut Huitema (18 ans), future joueuse du PSG. Mais le talent offensif desne tardait pas à se mettre en route. Tour à tour, la Lyonnaise Van de Sanden (centre-tir dévié sur la barre), la milieu Van de Donk (d’un esthétique retourné) et la fine gâchette Miedema - frustrée par le poteau après un enchaînement époustouflant dans la surface - ont fait passer plusieurs frissons sur les cages de Labbé. En vain.Porté par sa redoutable défense en première période, et notamment les impressionnantes « Françaises » Buchanan (OL) et Lawrence (PSG), le Canada s'est ensuite étonnamment écroulé face à la force de frappe des Lionnes. La grande Dekker (1,82m) s'est d'abord imposée de la tête (54), mais l'éternelle Sinclair a égalisé (60) pour porter à trois buts son retard sur l'Américaine Wambach, meilleure buteuse de l'histoire (184 pions). Le banc des Pays-Bas s'est alors illustré, la vivace Beerensteyn concluant un beau mouvement qu'elle avait elle-même initié (75).Trois victoires en trois matchs et une première place du groupe : toujours des outsiders ou définitivement des favorites les Néerlandaises ?