Les Pays-Bas s'imposent en Biélorussie, la Russie verra l'Euro

Vainqueur à Chypre (0-5), la Russie s'est qualifiée pour l'Euro 2020, tandis que les Pays-Bas, eux, se sont imposés sur la pelouse de la Biélorussie (1-2). Dans les autres matchs, l'Écosse s'est baladée face à Saint-Marin (6-0) et la Hongrie a battu de justesse l’Azerbaïdjan.

Biélorussie (4-1-4-1) : Gutor - Veretilo, Martynovich, Naumov, Polyakov - Yablonski - Kovalev (Skavysh, 60e), Stasevich, Dragun, Bakhar (Ebong, 70e) - Laptev (Shevchenko, 83e). Sélectionneur : Mikhail Markhel.



Pays-Bas (4-3-3) : Cillessen - Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Jong, Van de Beek (De Roon, 67e), Wijnaldum - Bergwijn (Babel, 89e), Malen, Promes (De Jong, 66e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

Chypre (3-5-2) : Panayi (Pardo, 40e) - Kyriakou, Merkis, Laifis - Kousoulos, M. Ioannou, Artymatas, Špoljarić (Papoulis, 80e), N. Ioannou - Zachariou (Margaca, 36e), Costi. Sélectionneur : Ran Ben Shimon.



Russie (4-3-3) : Guilherme - Petrov (Karavaev 37e), Semenov, Dzhikia, Kudryashov - Ozdoev, Akhmetov (Kuzyayev, 61e), Golovin - Ionov (Bakaev, 77e), Dzyuba, Cheryshev. Sélectionneur : Stanislav Cherchesov.

Écosse (4-3-3) : McLaughlin - Palmer, Findlay, Devlin, Robertson - McGinn (Armstrong, 70e), McTominay, McGregor - Christie, Shankland, Forrest (Russell, 70e). Sélectionneur : Steve Clarke.



Saint-Marin (4-2-3-1) : A. Simoncini - Battistini, Censoni, Brolli, D'Addario (Grandoni, 46e) - Mularoni, Golinucci - Gasperoni, Berardi (Ceccarolli, 81e), Giardi (Hirsch, 46e) - Nanni. Sélectionneur : Franco Varrella.

Hongrie (4-2-3-1) : Gulácsi - Korhut, Baráth, Orbán, Lovrencsics - Vida, Szoboszlai - Kovács (Siger, 86e), Dzsudzsák (Nagy, 71e), Sallai - Szalai. Sélectionneur : Marco Rossi.



Azerbaïdjan (4-3-3) : Balayev - Pashayev, Hüseynov, Mustafazada, Rahimov - İsrafilov, Qarayev, Almeyda (Abdullayev, 58e) - Ramazanov (Dadashov, 85e), Sheydayev, Khalilzada. Sélectionneur : Nikola Jurčević.

Comme face à l’Irlande du Nord ce jeudi (1-3), les Pays-Bas ont dominé outrageusement la rencontre face à la Biélorussie. Mais comme face aux Nord-Irlandais, les Néerlandais se sont fait peur malgré la victoire. Pourtant, Georginio Wijnaldum avait fait le plus dur en profitant d’un centre millimétré de Quincy Promes pour ouvrir le score d’un joli coup de boule (0-1, 31), avant d’envoyer une frappe de mammouth des 25 mètres en pleine lucarne (0-2, 41). Sauf que les Biélorusses se sont rebiffés au retour des vestiaires, et Stanislav Dragun a fait hurler tout un stade en reprenant de la tête un centre de Denis Polyakov (1-2, 53). Et vu que Memphis Depay, blessé, n’était pas là, les Néerlandais ont dû se contenter de cette victoire qui leur permet de mettre un pied et demi à l’Euro 2020. Et ainsi mettre fin à deux compétitions internationales sans eux.Un match nul suffisait aux Russes pour valider leur ticket pour l’Euro 2020. Mais la Russie n’est pas venue à Chypre pour jouer le 0-0. Et cela s’est rapidement vu lorsque Denis Cheryshev chipe un ballon dans les pieds du défenseur chypriote avant de mettre une sacoche sous la barre (0-1, 9). Un but qui ne va pas freiner les envies offensives des chouchous de Vladimir Poutine. Bien au contraire, puisque Denis Cheryshev profite d’un cafouillage pour servir en retrait Magomed Ozdoev qui allume à bout portant (0-2, 23). En difficulté, les Chypriotes vont alors se mettre un peu plus en mauvaise posture après un tacle mal maîtrisé de Konstantinos Laifis qui file prendre sa douche avant ses potes (28). En supériorité numérique, la Russie peut alors gérer son avance et donner un peu plus d’ampleur au score par l’intermédiaire de l’inévitable Artem Dzyuba et son crâne toujours aussi solide (0-3, 79). Avant que ce même Dzyuba ne serve deux caviars pour Aleksandr Golovin (0-4, 89) et Denis Cheysjev (0-5, 90). Avec cette victoire, la Russie est qualifiée pour l’Euro 2020. L’Espagne tremble déjà.L’avantage de jouer une équipe qui encaisse en moyenne 5 buts par match dans ses qualifications à l’Euro 2020, c’est qu’il est possible de marquer l’histoire de son pays. C’est en tout cas ce qu’a réalisé John McGinn face à Saint-Marin en devenant le premier joueur à inscrire un triplé en première mi-temps pour l’Écosse depuis Lawrie Reilly en avril 1952. Le tout sous une pluie comme seule l’Écosse peut en offrir. Sympa, le milieu d’Aston Villa s’est montré discret en seconde période en laissant Lawrence Shankland (4-0, 65) et Stuart Findlay (5-0, 67) participer à la fête. Avant que Stuart Armstrong ne vienne augmenter la moyenne de buts encaissés de Saint-Marin (6-0, 87).Sachez-le : en hongrois, Benjamin Pavard se dit Mihály Korhut. C’est en tout cas ce que le défenseur de l’Aris Salonique a voulu prouver en profitant d’un corner mal dégagé pour dégainer une sublime reprise de volée des 25 mètres qui termine sa course au fond des filets (1-0, 10). Le signe annonciateur d’un match de folie ? Eh bien non, puisque la Hongrie n’a jamais su trouver à nouveau la faille malgré une bonne vingtaine de tentatives. La faute à un gardien azéri, Emil Balayev, en feu et à des frappes qui partent en tribunes. Tant pis, les Hongrois se contenteront de cette courte victoire qui leur permet de rester dans la course à la qualification à l’Euro 2020.