Les Pays- Bas résistent au Japon et foncent en quart de finale

Supérieures en première période, retranchées dans leur moitié de terrain après la pause, les Hollandaises ont dominé le Japon sur le fil, grâce à un penalty tardif de Martens (2-1), qui les envoie tout droit en quarts de finale du Mondial français.



Nippon ni mauvais

La main qui fâche

Pays-Bas (4-3-3) : Van Veenendaal - Van Dongen (Van Es, 85e), Bloodworth, Van Der Gragt, Van Lunteren - Groenen, Van De Donk (Roord, 87e), Spitse - Martens, Miedema, Van De Sanden (Beerensteyn, 68e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.



Japon (4-4-2) : Yamashita - Sameshima, Ichise, Kumagai, Shimizu - Miura, Sugita, Hasegawa, Nakajima (Momiki, 72e) - Iwabuchi, Sugasawa. Sélectionneuse : Asako Takakura.

Par Adrien Candau

Elles n'auront pas tout à fait dominé leur sujet. Seulement les 45 premières minutes, le tout assaisonné d'un penalty inespéré en seconde mi-temps. Secouées comme un punching-ball par les Japonaises après la pause, les Bataves ont cependant assuré l'essentiel, arrachant une victoire grattée en toute fin de match, synonyme de ticket doré direction les quarts de finale du Mondial.Zou, nous y voilà enfin à ce huitième de final royal, entre les Japonaises, championnes du monde 2011 et vices championnes du monde 2015 et les Bataves, vainqueures de l'Euro 2017. Un duel de princesses, où les Lionnes oranges ont envie de poser très vite leur fessier sur le trône. Asphyxiées en début de rencontre, les Japonaises coulent sur les cotés et notamment à gauche, où les dribbles de Martens sont souvent assortis d'un centre pour Miedema, qui manque d'un rien d'ouvrir le score dès la 3e minute de jeu. Mais c'est finalement Martens, encore elle, qui va briser la glace : l'ailière grille la priorité à tout le monde sur corner et s'en va claquer une magnifique talonnade aérienne dos au but, pour planter la première banderille de la partie.Dans le dur, les Nippones se font croquer physiquement, mais s'en remettent à leur jeu à une ou deux touches de balle pour garder la caboche hors de l'eau. Après une série de passes éclairs, Sugasawa s'en va même envoyer un tir du droit qui s'écrase sur le poteau. Pas de pot, mais surtout pas grave : Iwabuchi caresse une passe millimétrée pour Hasegawa dans la surface, qui s'en va égaliser, d'une frappe à bout portant. Globalement dominé, le Japon n'en reste alors pas moins parfaitement dans le coup à la pause.Le premier virage d'un match où les Nippones reprennent ensuite autoritairement le volant du camion. Nakajima, d'un gros cachou du gauche, oblige d'abord Van Veenendaal à se coucher. Puis c'est Sugita, à la conclusion d'un superbe mouvement collectif, qui envoie une grosse galette qui s'écrase sur la barre batave. Les Hollandaises sont complètement aux fraises et ne devront leur salut qu'à une autre parade de Van Veenendaal, qui sort un nouveau tir signé Momiki. Sauf que le Japon ne plante pas et, évidemment, va se prendre en pleine tronche son manque de réalisme : peu avant la fin du temps réglementaire, Kumagai utilise une de ses minimes pour contrer une frappe adverse. L'arbitre siffle penalty et Martens, impitoyable, s'en va transformer la sentence. Cruel pour un Japon franchement séduisant, alors que les Hollandaises, elles, s'offrent un quart de finale face à l'Italie qui s'annonce néanmoins tout à fait appétissant.