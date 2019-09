Les Pays-Bas renversent l'Allemagne

Au terme d'une rencontre ultra spectaculaire, les Pays-Bas refont surface dans ce groupe C en allant s'imposer contre l'Allemagne à Hambourg (2-4). Ensemble, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum ont rendu folle la défense allemande.

280

Gnabry sert le café

De Jong, Depay et Malen s'occupent de l'addition

Allemagne (3-4-3) : Neuer - Tah, Süle, Ginter (Brandt, 84e) - Schulz, Kroos, Kimmich, Klostermann - Gnabry, Reus (Gündoğan, 61e), Werner (Havertz, 61e). Sélectionneur : Joachim Löw.



Pays-Bas (4-3-3) : Cillessen - Blind, Van Dijk, De Ligt, Dumfries (Pröpper, 58e) - Wijnaldum, De Jong, De Roon (Malen, 58e) - Promes, Babel (Aké, 81e), Depay. Sélectionneur : Ronald Koeman.

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière fois que l'Allemagne et les Pays-Bas avaient croisé le fer à Hambourg autour d'un match de football, c'était à l'Euro 1988. Les Bataves, futurs champions en terres germaniques, s'étaient imposés grâce à deux buts signés Marco van Basten et... Ronald Koeman. Ce soir, le légendaire stoppeur à la frappe de mammouth était assis sur le banc des. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle dont il a été témoin était plus prolifique, mais tout aussi heureux que celui vécu trente et un ans plus tôt. En guise de cerise sur le gâteau, Georginio Wijnaldum offre le but décisif à son équipe sur un service parfait de Memphis Depay. 2-4, la messe est dite.Féroce dès le coup d'envoi, l'armée orange est la première à se mettre en œuvre face au but de l'inusable Manuel Neuer, mais la frappe de Depay trouve les bras du capitaine de la. Un avertissement bien reçu par les protégés de Joachim Löw, puisque Joshua Kimmich parvient à trouver Lukas Klostermann d'une somptueuse ouverture en profondeur. Face au but, le milieu latéral bute sur Jasper Cillessen, mais son coéquipier Serge Gnabry suit habilement pour trouver le chemin des filets (9, 1-0).Par sa célébration tasse à café, le Bavarois démontre que rien ne doit être offert à cette formation allemande prête à aller composter son billet pour l'Euro 2020 à grandes enjambées. Moins maîtresse de la balle, mais parfaitement en place tactiquement avec son système en 3-4-3 pour gêner la machine hollandaise, l'Allemagne se met dans les meilleures dispositions pour inscrire le deuxième but de la rencontre. Toni Kroos manque d'abord le cadre sur un coup franc bien placé, puis Marco Reus oblige Cillessen à réaliser une superbe parade avant la pause. Dans un fauteuil, la sélection allemande démontre son envie de sortir vainqueur du quatrième affrontement entre les deux nations en moins d'un an.Sur la lancée de sa fin de première période, l'Allemagne en remet une couche par les biais des ailes, mais la charnière centrale néerlandaise est là pour tenir la baraque. Gnabry envoie un centre tendu devant le but vide ? Matthijs de Ligt est là pour dégager en corner. Nico Schulz fait de même depuis le côté gauche ? Virgil van Dijk éloigne aussi le danger. Les Pays-Bas sont seulement à un but de leur adversaire malgré sa domination, et cela va se payer à la longue. Si Neuer est impérial sur le tir de Wijnaldum, le portier ne peut rien sur l'égalisation de Frenkie de Jong (1-1, 59). Devenue spectatrice, l'Allemagne concède même un autre but à la suite d'un centre de Depay dévié dans son propre but par Jonathan Tah (65, 1-2).À terre, l'Allemagne ? Pas encore, puisque la main de De Ligt permet aux quadruples champions du monde d'obtenir un penalty sur une action confuse. Toni Kroos transforme, plein de sérénité (73, 2-2). Rivalité historique oblige, les deux équipes ne souhaitent pas du tout en rester là et enchaînent les phases d'attaque. Sur l'une d'elles, Depay trouve Wijnaldum dans la profondeur. Le milieu desmime la frappe avant de servir l'entrant Donyell Malen d'un habile extérieur du pied. Pour sa première sélection, l'ailier du PSV offre un but important à sa sélection (79, 2-3), avant que Wijnaldum ne tue définitivement le suspense. Et voilà comment les Pays-Bas relancent complètement l'intérêt de ce groupe C, en revenant à trois points de l'Allemagne, avec un match en moins. Et tout ça pendant que l'Irlande du Nord, adversaire des Allemands dans trois jours, caracole en tête du groupe, avec quatre victoires en autant de rencontres.