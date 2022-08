Les Pays-Bas menacent plus que jamais la France au coefficient UEFA

CB

Merci Beka Beka. À l'aube d'une nouvelle saison européenne, les clubs français, toujours aussi peu performants en coupes d'Europe, pourraient payer imminemment leurs mauvaises performances. En effet, au coefficient UEFA - qui se calcule sur les résultats européens des cinq dernières saisons, - la France est actuellement cinquième avec 50 164 points. Et les Pays-Bas arrivent en embuscade avec 49 100 points. L'étau se resserre donc pour les clubs hexagonaux, d'autant plus que Néerlandais ont déjà marqué plus de points (2700 contre 1583) lors des tours préliminaires et des barrages de cette saison 2022-2023. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule : le Portugal revient fort avec ses 47 049 points. Les Lusitaniens ont déjà engrangé 3333 points en ce seul mois d'août. L'OM et le PSG ont tout intérêt à faire le taf face contre Benfica et le Sporting.