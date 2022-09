Les Pays-Bas matent la Pologne

?? - ??Steven Bergwijn double la mise, les Pays-Bas profitent d'une erreur de relance de la PologneSuivez la rencontre : https://t.co/EhgKJvOlIy#lequipeFOOT #POLNEL pic.twitter.com/i7U2mNQ7GC — la chaîne L'Équipe (@lachainelequipe) September 22, 2022

Pologne (3-4-2-1) : Szczęsny - Bednarek, Glik, Kiwior - Frankowski (Bereszyński, 79e), Krychowiak, Linetty (Milik, 46e), Zalewski (Skóraś, 79e)- Szymański (Klich, 70e), Lewandowski, Zieliński. Sélectionneur : Czesław Michniewicz.



Pays-Bas (3-4-1-2) : Pasveer - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, Koopmeiners (Berghuis, 6e, Taylor, 75e), De Jong (De Roon, 46e), Blind - Gakpo - Bergwijn (Weghorst, 75e), Depay (Janssen, 52e). Sélectionneur : Louis van Gaal.

RB

Après quatre journées disputées, les Pays-Bas étaient déjà bien lancés vers le dernier carré de cette troisième édition de la Ligue des nations. Ils en sont tout près, désormais, après la victoire décrochée en Pologne, ce jeudi (0-2). Un succès incontestable, tant lesont maîtrisé leur sujet du début à la fin. À vrai dire, les hommes de Louis van Gaal n’ont même pas eu besoin de forcer leur talent pour faire la différence. Deux jolis mouvements collectifs ont suffi pour prendre à revers l’arrière-garde polonaise. Sur le premier, Denzel Dumfries a servi Cody Gakpo sur un plateau. Sur le second, un une-deux subtil entre Vincent Janssen et Steven Bergwijn a permis au dernier cité d’être en position idéale pour battre Wojciech Szczęsny du plat du pied droit. Seule une large défaite à domicile contre la Belgique, dimanche, pourrait priver les Néerlandais duTandis que Memphis Depay - sorti à la 52à cause d’un pépin physique - s’est mis en évidence, Robert Lewandowski, son coéquipier au Barça, a vécu une soirée assez pénible. Isolé en attaque, obligé de décrocher très bas pour toucher le cuir, le capitaine desn’a guère eu d’occasion à se mettre sous la dent. Laa d’ailleurs produit une prestation collective très pâle, et le PGE Narodowy, comble et prompt à s’enflammer, s’est progressivement assoupi. Les supporters desn’ont vibré qu’au retour des vestiaires, quand le Lensois Przemysław Frankowski a déboulé sur son côté droit avant de centrer en direction d’Arkadiusz Milik, bien placé à hauteur des six mètres. Le Turinois a cependant raté le cadre et l’occasion de remettre les deux équipes à égalité (52). Un gros loupé, à l’image de la soirée polonaise.Avant de basculer sur le Mondial, la Pologne ira batailler pour son maintien en Ligue A du côté de Cardiff, dimanche. Et ce ne sera pas gagné d'avance.