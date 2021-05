Les Pays-Bas iront à l'Euro sans Tete, El Ghazi ni Bergwijn

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sale temps pour les anciens de Ligue 1, aux Pays-Bas.Après une pré-liste de 34 noms dévoilée le 14 mai dernier, Frank de Boer se devait de réduire sa liste de sélectionnés pour l'Euro à 26. C'est chose faite ce mercredi, après s'être séparé du portier Marco Bizot (AZ Alkmaar), des défenseurs Rick Karsdorp (AS Roma), Kenny Tete (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta) et Jeremiah St. Juste (Mayence), du milieu de terrain Tonny Vilhena (Krasnodar), et des ailiers Anwar El Ghazi (Aston Villa) et Steven Bergwijn (Tottenham). Malgré l'absence du capitaine Virgil van Dijk , la sélection batave n'en a pas moins fière allure.Si le poste de gardien pose toujours question vu la saison tronquée de Jasper Cillessen à Valence, l'arrière-garde peut se reposer sur une redoutable paire 100% Serie A composée de Matthijs de Ligt (Juventus) et Stefan de Vrij (Inter). Le milieu de terrain envoie lui aussi du bois, dans le sillage de Frenkie de Jong (FC Barcelone), Georginio Wijnaldum (Liverpool) mais aussi Teun Koopmeiners, capitaine de l'AZ Alkmaar et desespoirs. Donny van de Beek (Manchester United) est de la partie malgré sa saison fantomatique outre-Manche tandis que Memphis Depay, le désormais ex-joueur de l'Olympique lyonnais, mènera l'attaque. Enfin, gare aux flèches du PSV, Cody Gakpo et Donyell Malen, ainsi qu'à Wout Weghorst (Wolfsburg), qui pourrait rapidement faire de l'ombre à Luuk de Jong (FC Séville)., vous rapprocher de l'essentiel.