Les Pays-Bas explosent la Belgique

Belgique (3-4-3) : Mignolet - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Meunier (Carrasco, 67e), Castagne, De Bruyne, Witsel (Batshuayi, 67e) - Vanaken (Onana, 46e), Lukaku (Trossard, 27e), Hazard (Mertens, 46e). Entraîneur : Martínez.



Pays-Bas (3-4-1-2) : Cillessen - Timber, Van Dijk, Aké (De Ligt, 74e) - Dumfries, Klaassen, De Jong, Blind - Berghuis (Koopmeiners, 83e) - Bergwijn, Depay. Entraîneur : Van Gaal.

Treizième minute à Bruxelles, la barre transversale de Cillessen tremble sur une frappe de Castagne.Le tournant de ce choc opposant la Belgique aux Pays-Bas, pour le compte de la première journée de Ligue des nations ? Peut-être. Car si le défenseur de Leicester a finalement trouvé le chemin des filets en fin de partie, la réalisation a été annulée pour hors-jeu, et il y avait surtout déjà 4-0 en faveur de l'adversaire. Après cette occasion initiale, symbolique du manque de réalisme des locaux, les Hollandais ont en effet déroulé pour s'offrir une belle victoire. Grâce, entre autres, à deux buts marqués juste avant et juste après la mi-temps : l'excellent Bergwijn a d'abord ouvert le score d'un bel enroulé, puis Depay a breaké d'un tir croisé sur un service de Berghuis.Le Barcelonais s'est ensuite offert un doublé d'un enchaînement contrôle genou-volée, alors que Dumfries a également planté de près sur un centre de Blind. Pourtant, la Belgique a bien démarré et s'est procuré quelques situations. Avec notamment De Bruyne entreprenant, Trossard et Mertens butant sur Cillessen ou Vertonghen offensif. Mais la blessure précoce de Lukaku ne l'a pas aidée, sa défense catastrophique non plus, et la Hollande s'est montrée très inspirée. Berghuis, Depay ou encore Blind auraient ainsi pu élargir le score. Sans compter un penalty refusé aux Néerlandais, la main de Castagne étant en fait une tête. Pour l'honneur, Batshuayi a tout de même planté après un poteau de Mertens.Les absences n'expliquent pas tout, la méforme de Hazard (sorti à la pause) non plus...