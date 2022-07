Les Pays-Bas et la Suède ne se départagent pas

Malgré la domination des Suédoises en première période, les Néerlandaises, tenantes du titre, sont parvenues à renverser la vapeur au retour des vestiaires et ont forcé un match nul (1-1) ce samedi à Sheffield pour leur premier match dans cet Euro 2022. Pas de vainqueur donc dans cette finale du groupe C.

Blessure en cascade chez les Néerlandaises

La surprise Van Domselaar

Pays-Bas (4-2-3-1) : Van Veenendaal 5van Domselaar, 22e) - Janssen, Nouwen (Olislagers, 44e), Van der Gragt, Wilms - Spitse, Groenen - Martens, Van de Donk (Pelova, 78e), Roord (Beerensteyn, 78e) - Miedema. Sélectionneur : Mark Parsons.



Lindahl - Eriksson, Björn, Ilestedt - J. Andersson (Kaneryd, 71e), Seger, Angeldal (Bennison, 71e), Glas - Rolfö, Hurtig (Blackstenius, 70e), Asllani. Sélectionneur : Peter Gerhardsson.

Par Léo Tourbe

Au Bramall Lane de Sheffield, c'était déjà la finale de ce groupe C qui se jouait lors de la première journée de cet Euro 2022. Les Suédoises, finalistes des derniers JO, et les Néerlandaises, tenantes du titre, n'ont pu se départager ce samedi, malgré l'ouverture du score des Scandinaves en première période. Mais les Néerlandaises, minées par les blessures dans le premier acte, sont bien revenues des vestiaires et ont dominé la seconde période. Une mi-temps chacun donc. Si cette dernière moitié de la rencontre a été globalement intéressante, les 45 premières minutes ont été pauvres techniquement et marquées par un gros déchet technique. Il faut dire que l'hécatombe desa énormément cassé le rythme, ce qui n'a pas contribué à offrir du grand spectacle avant la pause.Face à la sélection qui les a éliminées du dernier Euro, et du dernier Mondial, les expérimentées Suédoises montrent rapidement leur envie de vengeance, en prenant le contrôle de cette rencontre. Mais la première action remarquable de ce deuxième match du groupe C n'est ni un but, ni une occasion. Après un coup franc frappé vers la surface des Pays-Bas, trois Néerlandaises se percutent assez violemment (9). Van Veenendaal et Van der Gragt restent longtemps au sol, sonnées. Les deux reviennent finalement sur la pelouse, après une bonne interruption de cinq minutes. Mais la gardienne doit céder sa place dix minutes plus tard, son épaule étant trop douloureuse. La Suède contrôle, mais les deux nations sont assez brouillonnes et s'entêtent à passer dans l'axe. On a droit à une première opportunité lorsque Rolfö déborde côté droit et centre fort. Asllani, trouvée au premier poteau, parvient à contrôler avec un peu de chance et allume, mais trouve le petit filet extérieur (25). Comme quoi, passer par les côtés, ça fonctionne.Et fonctionne très bien même. Asllani provoque côté droit, se débarrasse de son adversaire avec un petit pont et enchaîne avec un centre à ras de terre. Tout le monde passe au travers sauf Andersson, qui est toute seule au second poteau. Les Néerlandaises répondent très timidement et ne font que chauffer les gants de Lindahl. Déjà pas franchement inspirées, les Bataves ne sont pas aidées par l'hécatombe qui les frappe. À quelques minutes de la pause, Nouwen retombe mal sur sa cheville après un duel, et doit, elle aussi, quitter ses coéquipières (39). Au retour des vestiaires, les débats sont tout de suite plus animés, et les Pays-Bas reviennent rapidement dans le match, alors que Miedema se lance dans une belle chevauchée. Si elle se trompe de passe, Rolfö, elle, se trompe de tacle et dévie la passe ratée de la Néerlandaise vers Roord, qui hérite du ballon dos au but à l’entrée de la surface. La joueuse de Wolfsburg ne se pose pas de question et déclenche en se retournant. Suffisant pour battre LindahlÀ l'origine de l'égalisation, Miedema monte de plus en plus en température et commence à s’amuser avec la défense même si elle n’est pas tout à fait clinique dans sa finition, à l'image d'une frappe loin du niveau du contrôle qu'elle a réalisé pour se mettre dans une bonne position (62). Le rythme chute bien à partir de l'heure de jeu, et les gardiennes ne sont plus très sollicitées. Miedemar, encore elle, remet un peu de tonus en étant parfaitement lancée à gauche par Groenen. La joueuse d'Arsenal fixe et sert Roord, rattrapée in extremis par Eriksson (77). Les Suédoises aussi pointent le bout de leur nez en fin de partie, mais butent sur une surprenante Van Domselaar, entrée en cours de match, et qui fêtait seulement sa deuxième sélection. La portière de Twente a sorti des parades importantes pour permettre aux Bataves de conserver ce match nul. Avec le score de parité entre la Suisse et le Portugal plus tôt dans l'après-midi (2-2) , les quatre nations de ce groupe C sont à égalité, avec un seul petit point.