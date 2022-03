Les Pays-Bas et l'Allemagne dos à dos

Pays-Bas (3-4-1-2) : Flekken - De Ligt, Van Dijk, Blind - Dumfries, Koopmeiners (Wijnaldum, 46e), De Jong, Malacia (Aké, 75e) - Berghuis (Klaassen, 58e) - Malen (Bergwijn, 58e), Depay. Sélectionneur : Louis van Gaal.



Allemagne (3-4-3) : Neuer - Kehrer (Henrichs, 79e), Rüdiger, Schlotterbeck - Sané (Draxler, 87e), Gündoğan, Müller, Raun (Günter, 87e) - Havertz (Brandt, 69e), Werner (Nmecha, 80e), Musiala (Neuhaus, 69e). Sélectionneur : Hansi Flick.

CG

Et à la fin, ce sont l'Allemagne et les Pays-Bas qui ne perdent pas.Il n'y aura pas de neuvième succès d'affilée pour la, qui s'est contenté d'un nul à Amsterdam (1-1) au terme d'une partie très rythmée. Les deux équipes ne pouvaient pas bouder leur plaisir de disputer un choc en guise de match amical. Si Matthijs de Ligt a été le premier à se montrer dangereux en sollicitant Manuel Neuer, les Allemands ont eu les meilleures opportunités dans le premier acte avec Leroy Sané, Kai Havertz et Timo Werner, qui a fracassé la barre d'un coup de tête. Les petits jeunes ont laissé le taulier mettre tout le monde d'accord, Thomas Müller surgissant pour reprendre un centre de Musiala et ouvrir le scorePas de quoi décourager desmisant sur la paire Memphis Depay et Donyell Malen pour faire des différences, notamment en contre-attaque. Mais c'est encore De Ligt qui aurait pu tromper Neuer d'une reprise du droit dévissée à l'approche de l'heure de jeu. Seulement, au moment où le bloc néerlandais semblait subir les offensives allemandes, l'entrant Steven Bergwijn, déjà auteur d'un doublé contre le Danemark la semaine dernière, a remis les compteurs à zéro en profitant d'une remise de la tête de Dumfries à la suite d'une superbe ouverture de De Jong. Dans la foulée, les Pays-Bas ont cru bénéficier d'un penalty pour une faute de Thilo Kehrer sur Depay, mais l'arbitre a étrangement revu son jugement après trois minutes de flottement et consultation de la VAR. La dernière tentative allemand de Lukas Nmecha ne fera, elle, pas trembler Mark Flekken, pour laisser les deux équipes se séparer sur un nul logique.Une chose est sûre, on a envie de voir ce que ça peut donner au Qatar dans huit mois.