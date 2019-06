Les Pays-Bas crucifient la Nouvelle-Zélande sur le buzzer

Nouvelle-Zélande (4-5-1) : Nayler - Riley, Erceg, Stott, Bott - White (Wilkinson, 73e), Percival, Bowen, Chance, Gregorius (Satchell, 74e) - Hassett (Longo, 67e). Sélectionneur : Tom Sermanni.



Pays-Bas (4-3-3) : van Veenendaal - van Es (Van Dongen, 74e), Bloodworth, van der Gragt, van Lunteren - Spitse, van de Donk, Groenen (Roord, 76e) - Martens, Miedema, van de Sanden (Beerensteyn, 86e). Sélectionneure : Sarina Wiegman.

JD

Au bout du suspense.Face aux championnes d'Europe en titre, la Nouvelle-Zélande a lutté tout au long de la partie pour empocher un petit point précieux. Mais les Néerlandaises sont finalement parvenues à trouver la faille de justesse à la toute fin du temps additionnel.Les joueuses de Sarina Wiegman font très vite valoir leur statut de favorites en se précipitant à l'assaut de la cage océanienne. Mais malgré 70% de possession et six occasions franches, les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos et lespeuvent même s'estimer heureuses de ne pas avoir encaissé un but contre le cours du jeu lors des trois contre-attaques opérés par les Kiwis.Le second acte est à l'image du premier : poussées par leur public venu en masse au Stade Océane du Havre, lescontinuent de martyriser la défense néo-zélandaise en tirant onze fois sur le but d'Erin Nayler, mais elles manquent cruellement de réalisme puisque seules deux tentatives trouvent le cadre. Il faudra attendre le temps additionnel pour voir Jill Roord, entrée à l'entame du dernier quart d'heure, tromper la portière adverse d'une tête décroisée qui vient récompenser l'abnégation des siennes et leur permet de revenir à hauteur du Canada, vainqueur du Cameroun sur le même score ce lundi.Le résultat est là, pas la manière.