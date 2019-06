Les Pays-Bas assomment l'Italie et filent en demies

Neutralisés par une solide équipe d'Italie en première période, les Pays-Bas ont profité de leur supériorité physique pour croquer la Squadra Azzurra après le retour aux vestiaires. En trouvant la faille sur coups de pied arrêtés, Miedema et Van der Gragt envoient les Oranjevrouwen en demi-finales. Une première, pour la sélection féminine néerlandaise !

Démarrage en trombe

Braquage à la néerlandaise

Pays-Bas (4-3-3) : Van Veenendaal - Van Dongen, Bloodworth, Van der Gragt, Van Lunteren - Groenen, Van de Donk, Spitse - Van De Sanden, Martens, Miedema. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.



Italie (4-4-2) : Giuliani - Guagni, Gama, Linari, Bartoli - Bergamaschi, Galli, Giugliano, Cernoia - Giacinti, Bonansea. Sélectionneuse : Milena Bertolini.



Quelle chaleur ! Sous un cagnard de 35° à Valenciennes, difficile d'imaginer qu'un quart de finale de Coupe du Monde puisse se décider. Et pourtant... Plus frais et lucides, les Pays-Bas ont mis à profit leur expérience et leur domination physique pour taper sur le système de l'Italie et lui infliger de sévères coups de soleil. Et la crème ne suffira pas pour espérer continuer dans la compétition. Car voilà ladéfinitivement éliminée, et lesen demies sans trembler (2-0). Lesquelles sont même encore pleines de vitamine D pour la suite de leur épopée.Boostées par les vivats des innombrables supporters néerlandais, encore venus soutenir leur équipe en masse au stade du Hainaut de Valenciennes, lesdémarrent la rencontre en trombe. Très sollicitée, la défense italienne ne s'affole pas et laféminine répond par une détermination de tous les instants. Ce sont d'ailleurs les Italiennes qui obtiennent la meilleure occasion de la première période lorsque Bergamaschi, toute seule à cinq mètres des cages après une bonne déviation, se fend d'une reprise de demi-portion que Van Veenendaal est toute heureuse de gober (17).Les troupes de Milena Bertolini prennent confiance, biens aidées par leurs impressionnantes latérales Guagni et Bartoli qui réduisent les géniales Van de Sanden et Martens à de vulgaires sparring-partners. Le 4-4-2 italien impose sa griffe, quadrille efficacement le pré et avance ses pions dans le camp néerlandais. Repoussées et en difficulté au milieu, les femmes de Sarina Wiegman s'en remettent à leurs côtés. Puisque de toute façon, leurs ailières star constituent la condition sine qua non de leurs ambitions offensives. En vain... pour le moment.Obligées d'actionner d'autres leviers, les Lionnes redécouvrent qu'elles ont une avant-centre de haut standing avec Miedema (meilleure buteuse du championnat anglais). De quoi diversifier un peu les offensives oranges alors que de l'autre côté du terrain, l'avant-garde italienne met à profit ses rares munitions pour montrer à son adversaire la recette nécessaire à la déstabilisation d'une défense : un jeu de passes courtes, en deux touches maximum. Ce qui donne une 36minute transpirante, mais Giacinti frappe trop croisé. Comme en première période, les Pays-Bas repartent en seconde pied au plancher grâce à une présence étouffante des pions oranges dans les plates-bandes de la. Tentatives cadrées et centres menaçants affluent sur les cages de Giuliani.Le danger se rapproche furieusement quand Van de Donk trouve la barre transversale d'une belle frappe enroulée (55), et que le missile à ras de terre de Spitse sur coup franc passe à un chouia du poteau. Le 4-3-3se décide enfin à jouer de sa supériorité numérique au milieu, tandis que les Italiennes baissent brutalement le pied physiquement. L'ouverture du score de Miedema, d'une belle tête croisée sur coup franc (70), récompense ainsi l'écrasante domination néerlandaise depuis le retour des vestiaires. Physiquement incapable de se révolter pour aller chercher l'égalisation, l'Italie ne tente et ne réussit plus rien en laissant son adversaire poursuivre son entreprise de démolition. Le but du break, une tête puissante de Van der Gragt sur corner (80), signe la fin du magnifique parcours de la quinzième nation mondiale dans cette Coupe du Monde. Pour les Pays-Bas, le rêve continue. Place à l'Allemagne ou la Suède, en demies.