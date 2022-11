Les Parisiennes tenues en échec par Montpellier

Bouhaddi - Lawrence, Ilestedt, De Almeida, Karchaoui - Hamraoui (Groenen, 17e), Geyoro, Jean-François (Martens, 64e) - Baltimore, Diani, Bachmann. Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.



Schmitz - Deslandes, Gevitz, Lakrar - Belloumou, Boureille, Blanc (Coquet, 90e+5), Robert (Mbakem-Niaro, 83e) - Skorvankova, Mondésir (Alexander, 74e), Khelifi (Mpome, 74e). Entraîneur : Yannick Chandioux.

LT

Au moins, Paris est toujours invaincu.Distancées de deux longueurs par les Lyonnaises avant cette 7journée, les Parisiennes ont fait une mauvaise opération en butant sur Montpellier ce samedi. Le PSG est loin d'être impérial en début de match et perd même Kheira Hamraoui sur blessure. Quelques minutes plus tard, Dominika Skorvankova fixe la défense parisienne et décale Nérilia Mondésir à gauche. Amanda Ilestedt laisse trop de place à l’Haïtienne, qui se remet sur son pied droit et frappe premier poteau pour battre Sarah Bouhaddi. Ce but réveille Paris, et Kadidiatou Diani décide de prendre les choses en main. La Francilienne déborde à gauche, voit son centre être contré, mais la gardienne héraultaise s’entend mal avec sa défense et relâche le ballon. Sandy Baltimore traîne dans la boîte et fusille à bout portant pour égaliserParis revient des vestiaires avec beaucoup d'envie et concrétise rapidement ce coup d'accélérateur. Grace Geyoro est trouvée à gauche de la surface et temporise avant de donner en retrait à Jackie Groenen, qui arrive lancée à l'entrée de la surface. La Néerlandaise frappe en première intention et donne l'avantage au PSG. Mais Paris perd la maîtrise du match au fil des minutes. En fin de partie, sur un bon coup franc botté à gauche par Océane Deslandes, Celeste Boureille tente un lob de la tête à l'entrée de la surface... Et ça marche ! Les Héraultaises arrachent donc le nulSans la MNM, c'est tout de suite plus compliqué.