Les Parisiennes rallient le dernier carré de C1 en souffrant face au Bayern

PSG (4-3-3) : Votikova - Lawrence, Dudek (De Almeida, 106e), Ilestedt, Karchaoui - Geyoro (c) (Luana, 120e), Hamraoui (Bachmann, 90e+3), Diallo (Fazer, 77e) - Diani, Katoto, Baltimore (Folquet, 116e). Entraîneur : Didier Ollé-Nicolle.



Bayern (4-3-3) : Leitzig - Glas, Kumagai, Viggósdóttir, Gwinn - Lohmann, Magull (c), C. Simon - Beerensteyn (Landenberger, 105e+1), Schüller, Bühl. Entraîneur : Jens Scheuer.

JB, au Parc des Princes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oui, Paris sera encore européen en avril.Poussé en prolongation par un Bayern très accrocheur même si décimé par une épidémie de Covid (seulement quatre remplaçantes, âgées de 16 à 18 ans), le PSG n'est pas passé loin de la catastrophe, mais a arraché son ticket pour les demi-finales de la C1 féminine pour la troisième saison consécutive, grâce au but de la gagne signé Ramona Bachmann (2-2, après le succès 2-1 à l'aller ). Et ce au Parc des Princes, dans une belle ambiance et devant plus de 25 000 paires d'yeux.Après un début de partie équilibré, Paris a surpris son hôte sur un centre-tir un peu chanceux de Sandy Baltimore avec une jolie trajectoire qui a lobé Janina Leitzig. Seulement, la non-vigilance du club de la capitale dans les secondes qui ont suivi a provoqué l'égalisation de l'ancienne Lyonnaise Saki Kumagai. La buteuse Marie-Antoinette Katoto a manqué de peu de remettre Paris devant (42), mais à la reprise, c'est en faveur de l'autre camp que les filets ont de nouveau tremblé, sur une belle frappe de Klara Bühl déviéeAprès ça, Katoto a bien eu deux autres cartouches (68et 79), mais Paname s'est surtout fait peur dans les derniers instants du temps réglementaire, même si Bühl (86), Magull (89) et Carolin Simon (90+2) n'ont pas réussi à forcer la décision.En prolongation, l'absence de banc côté bavarois a commencé à se faire sentir, et Kumagai a sauvé les siennes devant Katoto (99) Auteure d'une super entrée qui a réveillé Paris et déjà dangereuse quelques minutes plus tôt, Bachmann a fini par faire la différence d'un enchaînement de classe dans la surface pour libérer le ParcDidier Ollé-Nicolle et ses joueuses pourront tout de même remercier l'UEFA d'avoir refusé le report de la rencontre...