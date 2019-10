Les Paotred du Tarun remportent le derby des Chapelles !

Malgré un triplé de Steve Savidan, les Morbihannais ont su trouver les ressources pour inverser la tendance et s'offrir le premier derby des Chapelles de tous les temps. Historique.

La Chapelle-Neuve (56) 4-3 FC Chapelle-Neuve (22)

Steve Savidan, le parrain

Le retour du Roy

La Chapelle-Neuve du 56 (4-3-1-2) : Alexandre Le Divenah - Maël Kervarrec, Clément Le Douget, Valentin Le Pechour, Jérémy Oléjarz - Romain Jûlé, Jordann Le Maur, William Le Peih, Dié Maillard - Willy Le Corre, Thibaud Le Roy. Entraîneur : Olivier Le Gallo.



La Chapelle-Neuve du 22 (4-3-3) : Maxime Creurer - Pierre Prigent , Darren Goubin , Damien Le Courriard , Yoann Le Poulard - Lucas Queffelec, Jérémy Ruhen, Quentin Le Lostec - Anthony Le Marrec, Baptiste Le Lostec, Steve Savidan. Entraîneur : Arnaud Le Coster.

Par Andrea Chazy, à la Chapelle-Neuve (Morbihan)

Sur les coups de 16h20 au Parc des sports de Nehue, les 100 kilomètres qui séparent les deux villages portant le nom de Chapelle-Neuve n’existent plus. Le lever de rideau se fait dans une ambiance typiquement bretonne. Les binious, accompagnés d’un batteur, se chargent d'immortaliser l'entrée des 22 acteurs du premier « derby des Chapelles » de l’histoire. Christophe, speaker d’un jour, lance plein d’entrain : «» L’assistance, composée de 500 âmes – soit l'équivalent de la moitié du village - adore. Et les applaudissements nourris pour féliciter l'équipe locale après sa belle victoire sont tout sauf inattendus. Car oui : ce premier derby des Chapelles a tenu toutes ses promesses.Au coup d'envoi, les Paotred du 56 font tout de suite honneur à leur statut de Grand Prix 2019 du. Thibaut Le Roy est lancé en profondeur et fait exploser l’assistance après seulement quelques secondes de jeu (1). Pour ce premier acte, Steve Savidan joue en face avec les gars des Côtes d’Armor. Mais le 4-3-1-2 d’Olivier Le Gallo , incarné par son «» local Dié Maillard, étouffe totalement les Costarmoricains. Le deuxième coup de poignard arrive rapidement : lancé dans la profondeur, Willy Le Corre claque un extérieur du droit qui trompe Creurer (17) et met les Paotred du Tarun à l’abri.Le public exulte, la mascotte du Morbihan craque un fumi et tape un sprint le long de la ligne de touche. Discret pendant ce premier quart d’heure, Steve Savidan décide de se réveiller. Et ça fait mal. Si sa « papinade » s’envole dans le ciel breton (22), sa frappe tendue aux trente-cinq-mètres dans la foulée se loge dans le petit filet de Le Divenah (23). L’ancien international français dicte le tempo, monte en température et ne tarde pas à remettre les pendules à l’heure. Sur un long dégagement de son portier, il profite d’une erreur de Jérémy « Jar Jar » Oléjarz et s’en va fusiller le dernier rempart du Morbihan (32). Clinique. Les débats se rééquilibrent jusqu’à la pause, annoncée par l’arrivée des saucisses.Alors que Madame le maire annonce l’augmentation des subventions pour la saison prochaine (à six mois des municipales, alors «» , dixit un joueur local), le combat reprend. Toujours aussi âpre, acharné, mais toujours dans un état d’esprit bon enfant. Mais sur un débordement du numéro 13 du FC Chapelle-Neuve, Le Divenah loupe sa sortie et Savidan termine seul au second poteau (54). Pour la première fois, les locaux sont menés. Gwénaël, l’autre speaker, lance vainement à l’ancien Valenciennois : «» Refus avec le sourire de Savigoal. Les Paotred, dans leur ensemble noir, galèrent physiquement. Pas mal de fumigènes sont craqués, des pom-pom girls font leur apparition de l’autre côté du terrain et Marvin Clin n’est pas loin de tuer le suspense (61).Le FC Chapelle-Neuve est tranquille, mais va tomber de son piédestal. Maxime Creurer dégage dans le dos de son défenseur, Willy Le Corr n’en demandait pas tant pour ramener les deux Chapelle à égalité (64).Le parc des sports Nehue explose, Willy claque une galipette et s’offre même une photo souvenir unique fumigène en main. La fin de la rencontre ressemble à du foot en folie : l’arbitre de touche se claque, un streaker en caleçon fait son apparition et Jérémy Le Roy donne finalement la victoire aux locaux (75). Qu'importe le vainqueur, car tout le monde vous dira la même chose : le premier derby des Chapelles de l'histoire a été épique.