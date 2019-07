Les Oranje et la mécanique

Deuxième Coupe du monde, première finale : dimanche, à Lyon, les Pays-Bas affrontent les États-Unis dans la peau de David contre Goliath. Mais les Oranje Leeuwinnen n’ont pas peur. Elles connaissent leurs forces et savent exactement ce qu’il faut faire pour faire tomber les ogresses américaines. Reste à voir si cela suffira pour les empêcher de conserver leur titre.

La règle des douze minutes

Oranje bleues

Par Julien Duez, à Lyon.

Depuis le début de la compétition, Sari van Veenendaal n’a pas trouvé chaussure à son pied. En tout cas, la godasse qui recouvre son pied droit serait un poil trop serrée. Pas de quoi déstabiliser la gardienne néerlandaise, au contraire. «» , sourit la désormais ex-portière d’Arsenal, non sans rappeler que, comme ses coéquipières, elle reste dans sa bulle et ne prête que peu d’attention à l’euphorie qui entoure sa sélection. Et sur le fait que la ville de Lyon a renommé un arrêt de bus avec son patronyme ? «» , a-t-elle conclu en riant.C’est certain, il vaut mieux garder tous les esprits tournés vers le match le plus important de l’histoire de la sélection féminine néerlandaise. Pour leur deuxième participation, voilà les Lionnesen finale, confirmant ainsi leur statut de meilleure équipe du Vieux Continent, deux ans après avoir remporté l’Euro à domicile. Un statut que connaît Megan Rapinoe et que la superstar américaine prend très au sérieux : «Même son de cloche pour la sélectionneuse Jill Ellis, laquelle s’attend d’ores et déjà à un duel âprement disputé face à une équipe bien rodée : «Reste qu’en dépit de ce concert de louanges, les Américaines restent les grandes favorites de cette finale. Leur supériorité se résume à un chiffre : douze. Comme la minute avant laquelle elles ont inscrit leur premier but lors de chaque rencontre de ce Mondial (pour un total de 24 pions marqués, contre trois encaissés seulement). Critiquée pour l’irrégularité de son jeu proposé, la sélectionneuse desSarina Wiegman sait qu’il faudra impérativement proposer une copie radicalement différente de celle rendue face à la Suède : «À la tête de la sélection batave depuis 2017, Sarina Wiegman connaît bien les États-Unis puisqu'elle y a joué au début des années 1990. Pour elle, la victoire s’obtiendra également en appliquant à la lettre les principes qui lui ont été enseignés lorsqu'elle évoluait sous les couleurs de l’université de Caroline du Nord. «» , résume celle qui se satisfait tout à fait d’aborder ce match crucial dans la peau de l’outsider : «Symboliquement, ce sera la première finale depuis 2003 où les deux équipes sont entraînées par des femmes. Des femmes d’ailleurs minoritaires sur l’ensemble des bancs de ce Mondial, puisqu'elles n’étaient que neuf sur les vingt-quatre sélections alignées au départ. Pour Jill Ellis, la dynamique doit désormais perdurer : «» Sarina Wiegman, elle, fixe ses priorités ailleurs, ce qui ne l’empêche pas d’être du même avis que son homologue : «Remise de sa gêne aux ischio-jambiers, Megan Rapinoe jouera sa finale avec un mélange d’excitation et d’amertume. Pas réputée pour avoir sa langue dans sa poche, l’attaquante aux cheveux couleur chewing-gum l’a de nouveau prouvé en conférence d’avant-match, dénonçant «» dont sont victimes les femmes, leur finale s’entremêlant avec celles de la Copa América et de la Gold Cup. «» Qu’importe le résultat final, il reste encore beaucoup de boulot pour la suite.