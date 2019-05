Les opposants de la réforme de la C1 se rassembleront mardi

1

DDG

Frondeurs, en marche !Les opposants au projet de la réforme de la Ligue des champions vont se réunir ce mardi à Madrid avec l'objectif de parvenir à une position commune contre l'éventuelle Super Ligue quasi fermée que prévoient de créer certaines grosses écuries du continent à partir de 2024. Les ligues nationales et au moins 150 clubs européens, dont tous ceux de Serie A sauf les plus gros ( Juventus AC Milan et AS Rome ), seront de la partie.Sous l'égide de la Ligue espagnole de football et de l'association des championnats européens (European Leagues), les clubs du continent seront invités à réfléchir pendant plusieurs heures sur l'évolution des coupes d'Europe, avant d'organiser un point presse qui pourrait se transformer en tribune contre la Super Ligue. Cette rencontre précédera une réunion au plus haut niveau, mercredi matin, entre le Comité exécutif de l'UEFA et la direction d'European Leagues, pour une «» .Semaine cruciale à venir donc.