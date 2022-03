Les opérations marketing des Bleus à la loupe

En début de semaine dernière, Kylian Mbappé était à l’origine d’un inattendu drama dans la quiétude du château de Clairefontaine. Le tort du gamin de Bondy : avoir sciemment séché les opérations marketing des partenaires de l’équipe de France. Gros plan sur ces rendez-vous organisés à chaque rassemblement des Bleus, pas forcément très appréciés des joueurs, mais incontournables pour les finances de la FFF et précieux pour l’image des marques concernées.

Le rassemblement printanier de l’équipe de France s’est conclu par une masterclass de Kylian Mbappé face à l’Afrique du Sud, mardi à Lille (5-0) . L’attaquant du PSG avait aussi été le grand animateur du début de cette fenêtre internationale. Pour d’autres raisons. Le 22 mars, le joueur de 23 ans est ainsi tranquillement resté dans sa chambre pendant que ses coéquipiers allaient à la rencontre des partenaires de la FFF , présents à Clairefontaine pour préparer de futurs contenus publicitaires. Le numéro 10 des Bleus avait la ferme intention de boycotter des marques auxquelles il ne désirait pas associer son image ( une initiative approuvée par une majorité de Français ), et même l’appel d’un Noël Le Graët quelque peu embarrassé n’y a rien changé. Mais, au fait, en quoi consistent ces opérations marketing ?Le dispositif est désormais rodé. À chaque rassemblement des champions du monde, un moment est prévu afin que les partenaires de la Fédération française de football (outre l'équipementier Nike, les partenaires « majeurs » sont le Crédit agricole, EDF, Orange et Volkswagen) puissent avoir accès aux joueurs. Les sponsors s’installent dans un espace du château de Clairefontaine aménagé à cet effet. Les stands sont à touche-touche, comme au Salon de l’agriculture. Pendant deux à trois heures, les joueurs déambulent d’un atelier à l’autre, tantôt pour une séance photos, tantôt pour tourner un petit clip, ce qui est loin d’être évident, car le timing est très serré (quinze à vingt minutes à consacrer à chaque partenaire). Détail important : puisqu'il est ici question de droit à l'image collectif, les Bleus doivent être au minimum cinq à apparaître sur chacun des contenus publicitaires. S’ils jouent le jeu de bon cœur, les joueurs ne gardent pas forcément un souvenir impérissable de ces rendez-vous marketing.répond un ancien international quand on l’interroge sur le sujet., explique Lionel Maltese, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille et spécialiste du marketing sportif., concède Frank Hocquemiller, agent d’image et président de VIP-Consulting.Pour l’agent d’image, qui défend actuellement les intérêts de Lucas Hernández et Corentin Tolisso et a eu Raphaël Varane sous contrat quand il était au Real Madrid, ces opérations marketing font l’objet d’un dialogue continu en amont. Le but : éviter à tout prix les conflits d’intérêt., rappelle Frank Hocquemiller.Ce dialogue constructif, la FFF doit veiller à l’entretenir afin de choyer ses partenaires et de continuer à percevoir les 108 millions qu’ils lui versent annuellement. Une part conséquente de cette somme ruisselle ensuite jusqu’au niveau amateur. Autrement dit, en satisfaisant aux exigences marketing liées à leur présence en sélection, les internationaux participent au financement du foot d’en bas., insiste Gérard Coudert, vice-président du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges.Du côté des partenaires, enfin, l’enjeu représenté par une opération marketing avec les Bleus est loin d’être anodin., expose Stéphane Tardivel, directeur sponsoring, partenariat et événementiel d’Orange.Dans cette quête de visibilité, les sponsors misent d’ailleurs autant – voire plus – sur l’image de quelques individualités fortes que sur celle de l’équipe de France dans son ensemble., remarque Lionel Maltese., admet Stéphane Tardivel., précise Guillaume Saez, responsable communication chez KFC France (qui, en tant que partenaire « officiel » n'a pas accès aux mêmes séances shooting que les partenaires « majeurs » ). Rien d’étonnant, donc, à ce que les marques demandent souvent d’avoir accès aux mêmes éléments, à savoir les plus connus du grand public et les plus suivis sur les réseaux sociaux., souligne Frank Hocquemiller, qui pointe un autre problème :Reste maintenant à savoir si la position de Kylian Mbappé engendrera des répercussions sur l’attitude des autres Bleus, celle des partenaires et,, les finances de la FFF.s’interroge Gérard Coudert., abonde Lionel Maltese. Et les marques, songeraient-elles à se séparer de la 3F si un tel scénario venait à prendre forme ?, affirme Guillaume Saez, de KFC., avoue Stéphane Tardivel, d’Orange.En juin, à l’occasion du prochain rassemblement des Bleus, les partenaires espéreront donc voir Mbappé descendre de sa chambre. Et qu’aucun de ses coéquipiers n’aura envie de les boycotter.