Les nouvelles têtes à suivre cette saison en Ligue 1

Après deux journées de championnat, nombre de petits nouveaux ont pu découvrir ce qu'était la Ligue 1 Uber Eats, et inversement. Partons à la découverte de neuf pépites qui vont justifier à elles seules le surnom de « Ligue des talents » .

Le garde suisse de 26 ans a fait toutes ses gammes dans sa confédération helvétique, passant notamment par la deuxième division. Devenu titulaire au FC Lucerne en 2017, il a tapé dans l’œil du FC Bâle l’année suivante. Auteur de deux saisons pleines chez lesbâlois, avec notamment quinze matchs européens, gardien remplaçant de la Nati derrière Yann Sommer, Omlin possède une solide expérience, qui a séduit les Montpelliérains qui ont déboursé six millions d’euros pour en faire le successeur de Gerónimo Rulli, parti à Villarreal.Rapide sur sa ligne, doté d’un bon jeu au pied, il sera parfait pour relancer proprement. Pas un luxe dans une équipe plus réputée pour son jeu direct vers le duo Laborde-Delort que pour sonParce que Montpellier ne se trompe jamais sur ses gardiens tout simplement : Rulli, Lecomte, Jourdren... Vous avez vraiment besoin que l'on continue la liste après ça ?Peu utilisé à Santos, Bambu quitte son club formateur à 21 ans pour rejoindre librement l’an dernier l’Athletico Paranaense de Bruno Guimarães. Là-bas, il n'aura fallu que 24 matchs pour se faire repérer par l'OGC Nice, qui posera huit millions d’euros sur le bureau. Pas mal pour un ancien attaquant. Ce n'est que pendant sa formation que Robson Alves de Barros dit « Bambu » a reculé au poste de latéral droit. Un poste où cette belle plante s'installera quatre années avant de connaître une forte poussée de croissance. Les pépiniéristes du club ont remédié au problème en le rempotant en défense centrale. Et si vous vous posez la question : oui, son surnom est justement lié à son mètre 84.Parce que le jeune Robson apparaît comme le complément parfait du vieux routier Dante, en plus de pouvoir profiter de l'expérience de son compatriote pour progresser.30 minutes, c'est le temps qu'il a fallu lors du premier match face à Lens avant qu'il ne sorte sur blessure. Ça risque de faire la « Bambu-là ? » cette année sur la Côte d'Azur.Âgé de 25 ans, le gaucher s'est fait les pieds au Viking, club de sa ville natale de Stavanger, en Norvège. Après une pige en post-formation à Middlesbrough, c'est avec Stabæk que le blondinet entame sa carrière pro en 2014. Après trois saisons avec le Stabæk, il rejoint en 2017 le club le plus titré du pays, le Rosenborg BK avec qui il devient l’une des valeurs sûres du championnat et remporte deux championnats consécutifs. Après 137 matchs avec « les enfants trolls » , il s’engage pour un million d’euros avec le FC Nîmes à six mois de la fin de son contrat. Un Birger à point, donc.Pour son premier match face au Stade brestois, Meling a déjà mis tout le monde d’accord avec un magnifique but en pleine lucarne et une passe décisive, le tout en 31 minutes de jeu, rappelant de bons souvenirs de John Arne Riise.La Liga a Ødegaard, la Bundesliga a Haaland, la France a bien le droit d'avoir son Norvégien frisson, non ? Et puis de toute façon, il n'y en a pas d'autre en réserve, puisqu'il est le seul à jouer en Ligue 1 cette saison.Pur produit de la formation havraise, Pape Gueye est un milieu de terrain de 21 ans qui a effectué l’intégralité de sa carrière au sein de son club formateur. Libre de tout contrat avec Le Havre à l’issue de la saison dernière, il avait à l’origine pré-signé un contrat avec le club anglais de Watford avant de se raviser, jugeant les conditions financières pas à son avantage. À la recherche d’un milieu de terrain, l’Olympique de Marseille en a profité pour trouver un accord avec le joueur.Disposant d’une bonne frappe de balle, d'une vraie qualité de relance et capable d’un abattage physique plus que conséquent, « Pepa » a tout du milieu de terrain moderne. D’autant plus qu’il considère avoir la. Un deux en un qui pourrait bien se rendre indispensable donc.Parce que le Parisien Idrissa devra vraisemblablement se contenter de remplacer les victimes du coronavirus, alors que le Messin Lamine n'en est qu'au stade de la découverte.Le garçon a démarré sa carrière avec Sedan en National en 2016, ou il a disputé dix-sept rencontres avant de signer trois ans du côté du Stade levallois la saison suivante. Après seulement 23 matchs, le jeune milieu défensif met les voiles vers le Portugal et le SC Braga, avec lequel il va faire ses gammes avec l'équipe réserve. Et cet été, le bond est énorme avec ce prêt avec option d'achat à Saint-Étienne.Puisqu'il faut bien être né quelque part, Neyou s'est révélé lors de la finale de Coupe de France face au PSG. Le jeune Camerounais de 23 ans a impressionné face à l'ogre parisien montrant ses belles qualités techniques et sa volonté de jouer vers l'avant.Une bonne entrée en jeu face au PSG, une titularisation face à Lorient lors du premier match de championnat de son équipe. On a déjà plus entendu parler de lui en deux mois que son presque homonyme Ne-Yo.L'Espagnol a commencé sa formation à Valence en Espagne où il a réussi à être capitaine de toutes les équipes jeunes. C’est en 2014 qu’il rejoint le centre de formation de Liverpool et signe son contrat professionnel. Après quelques apparitions avec leset deux prêts non concluants aux Pays-Bas, Pedro Chirivella s’engage librement à 23 ans avec le FC Nantes en juin 2020.Titulaire lors des deux premiers matchs de championnat face à Bordeaux et Nîmes, le joueur de 23 ans a pu montrer quelques esquisses de sa palette technique et pourrait devenir l'architecte du jeu de Christian Gourcuff dans les prochains mois.Vous vous souvenez de Sergi Darder, passé à Lyon avant de se relancer à l'Espanyol ? Eh bien, Pedro pourra tout aussi bien filer dare-dare à Getafe dans quelques mois pour une dizaine de millions d'euros sans problème.à Lorient. De fait, Enzo a intégré l’académie des Merlus à l’âge de 8 ans et a signé son premier contrat pro en novembre 2019. Lancé dans le grand bain de la Ligue 2 à 20 berges, il est en passe de s'imposer comme un des tauliers de cette équipe. Oui, malgré la présence de l'increvable Fabien Lemoine.Depuis que Christophe Pélissier a rejoint Lorient la saison dernière, Enzo Le Fée est indéboulonnable au sein de l’équipe, et ce, malgré des stats faméliques (aucun pion et caviar l’an dernier). Mais que Le Fée quelque chose, il le fait bien.Jeune, français, talentueux : tout ce qu’aime l’OL et Jean-Michel Aulas.Formé à Monaco, Mehdi Zerkane – à ne pas confondre avec Mehdi Zeffane, ça pourrait être préjudiciable – se montre avec la réserve de la Principauté en Youth League. Mais pas assez pour être conservé par le club du Rocher. Libre de tout contrat, le joueur de 21 ans est retombé sur ses pattes en Gironde en 2019 où l'attendait un contrat de trois ans. Et une saison avec la réserve, il a goûté à ses premières minutes de Ligue 1 lors de la première journée contre Nantes... où il s'est fait exclure au bout de 20 minutes. Mais ça compte quand même.Auteur d'une préparation convaincante avec les Girondins avec un but lors de la rencontre face à Reims (4-0), le natif de Clermont a pu faire valoir sa belle patte gauche. Dans un milieu proche en quête de créativité et sous les ordres de Gasset, Mehdi devrait avoir de quoi montrer ses qualités cette saison.Milieu offensif, pied gauche, numéro dix-sept sur le dos, tout ça rappelle un certain Adam Ounas à ses débuts... Et tant pis s'il faut ensuite se coltiner un prêt à Nice.Issu de l’Académie Génération Foot située près de Dakar, ce jeune Sénégalais a fait ses gammes dans son pays avant de s'envoler en août dernier pour le club partenaire, le FC Metz. Le jeune attaquant de dix-neuf ans a signé pour cinq ans chez les Grenats et n'a pour le moment pu bénéficier que de quelques miettes, dont la dernière en date face à Monaco lors de la deuxième journée de championnat. Mais Sadio Mané avait eu aussi besoin de quelques mois d'adaptation avant d'exploser, n'est-ce pas ?Papiss Cissé, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr ou plus récemment Ibrahima Niane et Habib Diallo. C'est prouvé, Metz ne se trompe quasiment jamais sur ses dernières recrues issues du Sénégal. Pour le côté football, Pape est décrit comme ayant une très bonne frappe du gauche, un très gros mental et de belles qualités techniques, c'est tout... Pour le moment.Au Sénégal, Pape était capable de mettre ça et il ne se privera pas de remettre ça sur les pelouses de Ligue 1.