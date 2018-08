Les nouvelles clauses inquiétantes du code éthique de la FIFA

258

Exclusive: Keep bribes quiet for 10 years & now FIFA won't punish you https://t.co/OGBOjUjkmq — Rob Harris (@RobHarris) 13 août 2018

JT

» , déclarait Gianni Infantino l'année dernière. Cause toujours, tu m'intéresses.Après Sepp Blatter, il était difficile d'imaginer que les pratiques de la FIFA contre la corruption pourraient être pires sous Gianni Infantino. Mais l'agence britanniques'est penchée sur les nouveautés du code éthique de l'organisation, et ce n'est pas joli-joli.Première surprise, la diffamation fait son entrée au rang des infractions : l’organisation peut désormais punir tous ceux qui s’élèveraient publiquement contre ses méthodes sans pouvoir fournir de preuves irréfutables. Jusqu'à 5 ans de suspension pour les critiques... de quoi pousser un peu plus la poussière sous le tapis.Mais il y a mieux. La version 2012 évoquait des «» sans «» . Bref, même 30 ans après, on pouvait vous rattraper pour vos magouilles. Plus maintenant, la section 12.1 du nouveau code précisant que «» . Pas vu, pas pris.Une drôle de manière de «» la corruption.