Les notes du Tour de France

Tadej Pogačar

Une 16e place au général, avec plus d’une minute perdue sur les cadors à cause d’une bordure, quand les choses sérieuses n’avaient même pas commencé : oui, Tadej Pogačar était mal barré après la septième étape. Non, deux semaines plus tard, il n’allait pas pouvoir rattraper ses 57 secondes de retard sur Primož Roglič au départ de l’avant-dernière étape. The rest is History...