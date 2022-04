Les notes du Real

Ferland Mendy

Note de la rédaction 7 Note des lecteurs 6.1 Moyenne de 60 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Ferland vs Riyad... un duel bien Le Havre, bien Édouard Philippe. Et avec deux passes dé, on ne peut pas lui dire : « La barbe ! »