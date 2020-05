Les notes des quarts de finale de Top Chef

Stéphane Rotenberg

Note de la rédaction 2 Note des lecteurs 5.9 Moyenne de 259 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Non. Non, non, non, et non. Pas cette fois. Désolé, Stéphane, mais ce col roulé, c’est un grand non.