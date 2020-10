Les notes des Français(es) à Roland-Garros

Gilles Simon

« Tu as envie de dire à l'arbitre : tu es là pour me pourrir la vie ou quoi ? C'est quoi l'objectif de venir me stresser à mort ? J'ai demandé aujourd'hui à l'arbitre : quand j'arrive sur la ligne et que je vois qu'il reste 5 secondes, 6 secondes, je suis prêt à servir, je vais peut-être servir une seconde après, ne me stresse pas. Elle me dit : "oui, mais si j’arrive à zéro, je dois faire quelque chose". Je lui dis : "tu ne dois rien faire du tout". » Voilà donc l’explication aux 11 breaks concédés lors de sa défaite en 4 sets face à Denis Shapovalov. Et nous qui pensions que c’était en raison de ses services à 48 km/h.