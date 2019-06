Les notes des Français(es) à Roland-Garros

Diane Parry

La mozza de la tomate. Le jambon du melon. La sauce barbecue du nugget. Diane Parry et Roland Garros 2019, c’était le mariage parfait. Un tennis français en manque de fraîcheur, la presse en manque d’une coqueluche, tous les voyants étaient au vert pour que la talentueuse adolescente se fasse un nom et un début de notoriété. Avec son blase à jeux de mots qui ne gâche rien, Parry a impressionné. Un revers à une main délicieux, des idées de jeu, de la maturité et deux records. Celui de la plus jeune joueuse à avoir gagné un match dans un grand tableau de Grand Chelem depuis la Portugaise De Brito. Et celui de la plus jeune française à avoir gagné une rencontre dans le même cadre. On ne vous dira pas qui détenait ce record avant elle, ça nous embêterait de lui porter la poisse pour le tableau junior, où elle est encore en lice.