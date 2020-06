Les notes des demi-finales de Top Chef

David

Indiscutablement plus technique que ses adversaires, le David a décidé de tout miser sur une pâtisserie qui nécessite une précision d’orfèvre, avec un énoncé d’épreuve de douze kilomètres pour fumer Mallou et Adrien avant même qu’ils ne commencent à cuisiner : « Vous allez me préparer un saint-honoré pâte feuilletée avec décoration en sucre soufflé représentant le château de Versailles, ses jardins, ses dépendances, ainsi que le Roi et sa cour en retour de chasse » . On a le droit de trouver ça particulièrement malin, ou de considérer que c’est un joli petit coup de pute. Alors certes, David a un peu le charisme d’un céleri et l’humour d’une betterave, certes, il a failli faire sauter les studios de M6 avec un pied de cochon, mais force est de constater qu’il a surtout beaucoup de talent.