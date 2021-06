Les notes des Bleus contre le Portugal

Corentin Tolisso

Il était censé se transformer en Blaise Matuidi, en jouant entre l’axe et l’aile. Finalement, on ne l’a pas vu sur l’aile, et encore moins dans l’axe. Et surtout, on n’avait pas vu un couloir droit aussi éclaté depuis la paire Debuchy & Réveillère. Remplacé par Kingsley Coman, accusé de simuler quand il se prend six crampons dans le mollet.