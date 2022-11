Les notes des 21 éditions de la Coupe du monde

Coupe du monde 1966

« It's coming home. Football's coming home. » Cent ans après avoir inventé le football, les Anglais accueillent pour la première fois la Coupe du monde et la remportent après avoir fait les prémices de la guerre des Malouines en quarts, écarté le Portugal de Eusébio (9 pions) en demies et battu l’Allemagne de l’Ouest en finale sur un but en prolongation de Hurst, sans que l’on sache si le ballon a réellement franchi la ligne de but après avoir touché la transversale. En revanche, la frappe de Lampard 44 ans plus tard était, elle, bien rentrée.