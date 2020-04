Les notes de Top Chef

Jean-Philippe

Il a l’air de douter de tout ce qu’il dit et de tout ce qu’il fait, et il lâche les punchlines les plus gênantes de l’histoire de Top Chef (mention spéciale à « Je suis le Anakin du Skywalker. Et ça, c’est mon père ! » en montrant Philippe Etchebest, qui a préféré faire semblant de ne pas entendre). Et ses assiettes sont à son image : c’est joli, c’est sympa, ça présente bien, mais ça n’a aucun relief. Et puis, soudain, un coup d’éclat, une audace : Jean-Phi fait le fifou et balance une chips de citron complètement carbonisée dans son assiette de Dernière Chance. Insuffisant pour rester dans l'aventure. Et dès mercredi prochain, on aura de nouveau oublié son existence. Et quand on le verra revenir en tant que commis pour la guerre des restos, on se dira « Mais c’est qui celui-là ? »