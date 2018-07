Les notes de Pologne-Sénégal

M’Baye Niang

Une grosse étiquette d’otarie était collée sur son front jusqu’ici, parce que depuis ses débuts à Caen en 2011 jusqu’à la saison qu’il vient de boucler au Torino, on a trop souvent vu son potentiel à se produire dans un cirque. À l’origine du premier but et auteur du second, M'Baye Niang a transformé Piszczek, Bednarek et Szczęsny en clowns. Et comme il est sympa, il est sorti à la 75e pour laisser du temps de jeu à Moussa Konaté. Monsieur Loyal.