Les notes de Paris

Ángel Di María

Plus les matchs passent, et plus Dan Brown se demande si son roman n’aurait pas dû s’appeler Angel et Démons. Preuve en est encore ce dimanche soir avec un contrôle raté pour démarrer, deux frappes à côté pour enchaîner et un décalage de la tête sur le but de Kylian Mbappé pour conclure. Remplacé par Kimpembe (85e), venu faire coucou.