Les notes de Marseille

Maxime Lopez

Note de la rédaction 5.5 Note des lecteurs 5.7 Moyenne de 67 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

« On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs, juste des jours meilleurs. » Le Marseillais de naissance a bien cru pouvoir planter les premières graines du renouveau olympien avec son joli but, mais cet espoir a rapidement été fauché par la candeur des siens. Maxime Le Forestier.