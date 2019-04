Les notes de Manchester United-Barça

Luke Shaw

Il réussit l’exploit de se rater non pas une, non pas deux, mais bien trois fois sur l’ouverture du score. Il regarde Messi pour le laisser filer, ne se replace pas alors qu’il sait que Suárez est dans son dos et contre la tête de l’Uruguayen dans son propre but. Une kyrielle de gestes défensifs sans maîtrise pour couronner le tout. Shaw must not go on.