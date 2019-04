Les notes de Manchester City-Tottenham

SOFOOT.com // C1 // quarts // Manchester City-Tottenham (4-3)

Des buteurs tout en haut, forcément, et des défenseurs tout en bas, forcément. Si Manchester City a bien gagné contre Tottenham (4-3) dans l'un des matchs les plus fous de la saison, ce sont bien les Spurs d'un Heung-min Son clinique et d'un divin Christian Eriksen qui verront les demi-finales.