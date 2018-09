Les notes de Lyon

Nabil Fekir

Le 9 juin dernier, à quelques heures de l’ouverture de la Coupe du monde, les négociations entre l’OL et Liverpool concernant le transfert de Fekir (avec une somme de 65 millions d’euros dans les tuyaux) sont rompues net. Trois mois et dix jours plus tard, le capitaine lyonnais est champion du monde et fait tomber le champion d’Angleterre avec une passe dé et un but. Une superbe affaire pour Aulas, qui pourra désormais en demander 100 briques pour sa star. Nabillionaire. Remplacé parpour porter la mallette.