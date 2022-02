Les notes de Lille

Jonathan Bamba

C'est bien connu : pour danser la bamba, il faut « una poca de gracia » . Et quand on en a beaucoup, comme le Jo Bamba de ce soir ? Non seulement on la danse bien, mais on la fait danser à ses adversaires. On se revoit en avril au casting de Danse avec les stars, une fois la campagne européenne terminée ?