Les notes de Lens-Lille

Christopher Wooh

Sale soirée pour le minot de 20 ans, dépassé et redépassé dans son couloir. « I got my head checked, by a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is nooooo, WOOH-HOO !! »