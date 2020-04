Les notes de la saison 2 de Sunderland 'Til I Die

Will Grigg

C’était l’une des grandes interrogations de l’Euro 2016 : combien de temps allait durer la hype autour de l’attaquant nord-irlandais ? Au moins trois ans, si l’on en croit Stewart Donald et ses caprices de richou. Sauf que l’ami Will n’est plus du tout on fire, mais bel et bien cramé. Pire : aucune reprise de Gala n'a retenti au cœur du Stadium of Light.