Les notes de la Juventus

Gonzalo Higuaín

Plus ça va et plus Gonzalo ressemble au petit frère de ton pote qui vient toujours squatter au foot. Et comme vous êtes sympa, vous le laisser jouer. Et lui, il court dans tous les sens mais personne ne lui fait la moindre passe. Sauf que Higuain mesure 1,86 m et a 32 ans. Du coup, c’est gênant.