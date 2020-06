Les notes de la finale de Top Chef

David

Miser sur des produits très connus du grand public en apportant juste ce qu’il faut d’exotisme pour que les convives se sentent voyager : David a tiré des leçons des précédentes finales de Top Chef, et il est donc parti sur un 4-4-2 à plat, classique, avec raviole, poulet et sablé. Et pour la personnalité du chef, on repassera : c’était l’année de l’audace, et David gagne donc avec une entrée piquée à un ancien candidat, avec un plat qu’il fait déjà dans son resto, et avec un dessert qu’il avait déjà cuisiné cette saison. David a cuisiné pour gagner, pendant qu’Adrien cuisinait pour jouer.