Les notes de la 16e journée de Ligue 1

Des expulsions, des simulations, des penaltys de patron : il s'est passé bien des choses cette semaine, lors de la seizième journée de notre chère et tendre Ligue 1. On fait le tour, on fait le tri.

Neymar Note de la rédaction 5 Note des lecteurs 3.7 Moyenne de 3 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Comme son nombre d'expulsions en Ligue 1 en cinq ans, un record. Soirée en rouge et en jaune , paillettes, gestes fous, plongeons, sortie prématurée, départ du stade avant l'heure... Ce n'est pas en février, le carnaval de Rio ?

Le petit pont ravageur de Neymar. pic.twitter.com/zwEZwwf6GB — 60SecondesFoot (@60secondesF) December 28, 2022

AC Ajaccio Note de la rédaction 8 Note des lecteurs 5 Moyenne de 2 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Huitième penalty de la saison pour les Corses (le cinquième sur les trois dernières journées), qui en ont profité pour s'imposer devant Angers ! Et le cinquième frappé par Youcef Belaïli, qui en a transformé quatre. Le frère caché de Penaldo

Maxence Caqueret Note de la rédaction 83 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Grâce à sa première réalisation en 83 matchs de championnat, il devrait encore faire monter sa cote de popularité dans le Rhode Island

Mohamed Bayo Note de la rédaction 6 Note des lecteurs 5 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Lui non plus n'avait pas encore marqué avec son maillot actuel, c'est désormais chose faite avec un pion contre Clermont... En brisant le cœur de son ex, donc. Comme quoi, se faire la même coupe qu'Ousmane Dembélé peut représenter un sacrifice utile.

? • Nouvelle coupe pour Mohamed Bayo pic.twitter.com/C87900dygd — L'Actu Des Dogues ? (@actudesdogues) December 23, 2022

Eliesse Ben Seghir Note de la rédaction 17 Note des lecteurs 9 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note À 17 piges, il était grand temps de se faire baptiser ! Attention au destin à la David Gigliotti , tout de même.

2 - À 17 ans et 315 jours, Eliesse Ben Seghir est le 2e plus jeune joueur à marquer un doublé pour Monaco en Ligue 1, après Thierry Henry contre Lens en 1995 (17 ans et 255 jours). Prince. #AJAASM pic.twitter.com/n5XcwvJHWX — OptaJean (@OptaJean) December 28, 2022

Alban Lafont Note de la rédaction 2 Note des lecteurs 7 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Un poteau, une barre transversale : le gardien a pu compter sur ses montants à deux reprises, pour obtenir son clean sheet. On sait donc ce que son beau-frère lui a offert il y a quelques jours, lors du Secret Santa familial : de la chance.

Pelé Note de la rédaction 82 Note des lecteurs 10 Moyenne de 2 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Il était partout : sur les écrans, sur les terrains, dans les discussions, dans les têtes, dans les esprits... Et pourtant, il n'était plus là . RIP, ROI.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING ??... pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Jordan Ferri Note de la rédaction 7 Note des lecteurs 7 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Juste offensivement, serein défensivement : c'est lui qu'il fallait prendre pour remplacer N'Paulo Poganté, Didier !

Folarin Balogun Note de la rédaction 9 Note des lecteurs 9 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Le Stade rennais n'avait plus perdu depuis dix-sept matchs ? Le cuistot rémois a régalé tout le monde, trouvé la recette pour coller un doublé aux pâles Bretons et les aplatir comme des crêpes . Un gars qu'on ne roule pas dans la Folarin.

Patrick Kisnorbo Note de la rédaction 1 Note des lecteurs 5 Moyenne de 1 note Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Une purge pour débuter et les amitiés d'Antoine Kombouaré : Patrick Kisnorbo a déjà gouté à ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Un vrai kissman.

Quand Kombouaré s'invite en plein direct pour souhaiter bonne chance à son homologue Kisnorbo (et in english en plus ?).#ESTACFCN #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats pic.twitter.com/PAM3vzkjVg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 28, 2022

Dimitri Payet Note de la rédaction 10 Note des lecteurs 9.5 Moyenne de 2 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Aidé de ses très beaux partenaires lutins et même de ses adversaires qui ne croient plus en lui, il a offert tous ses cadeaux aux Marseillais le 29 décembre au soir. Ça valait le coup de patienter quatre jours de plus ! Le grand Papayet Noël.

Si Payet ne tente pas la passe, on marque jamais ! Il a osé, ça a payé ! Mais quelle tête ??? pic.twitter.com/3k8wZ1mhI9 — ?hur ??⭐️⭐️ (@Claussihno) December 29, 2022

Par Florian Manceau