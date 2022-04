Les notes de l'épisode 9 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Fouzi

Les beaux jours arrivent, le soleil tape, et comme d’habitude il y a ce mec avec son look faussement négligé, sa barbe de trois jours et ses muscles apparents qui continue de porter un bonnet en plein été, même sur la plage. C’est pas parce que t’es un peu beau gosse que t’es pas soumis aux lois de la physique, Fouzi. On sait tous que ça dégouline sous le bonnet et c’est dégueulasse.